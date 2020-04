Torna il mercato Coldiretti in piazza Vittorio Veneto: transenne per garantire le distanze

Transenne, banchi distanziati e regole per scongiurare il rischio contagio. Domenica 19 aprile, dalle 9 alle 14, torna in piazza Vittorio Veneto il mercato di Campagna Amica organizzato da Coldiretti Torino.

Per l'occasione saranno allestiti trenta banchi che proporranno prodotti del territorio a Km0. "Una parte della piazza sarà transennata - spiega il direttore di Coldiretti Torino Michele Mellano - e adotteremo tutte le misure di sicurezza sul distanziamento sociale. Abbiamo ricevuto il via libera dal Comune e contiamo di replicare l'esperienza di un mese fa, quando tutto si è svolto senza alcun problema".

La domenica di Pasqua, visto il giorno di festa, era saltato l'appuntamento in piazza Cavour, mentre in precedenza, in accordo con l'amministrazione Appendino, si era scelto di annullare il mercato in piazza Palazzo di Città, dove le dimensioni ridotte non avrebbero garantito le opportune condizioni di sicurezza. Dopo piazza Vittorio in programma ci sarebbe il mercato di Campagna Amica in piazza Bodoni, ma anche quell'appuntamento potrebbe essere annullato.

Domenica 19 aprile, intanto, i consumatori potranno aderire all'iniziativa “Spesa sospesa”, acquistando dagli agricoltori del cibo che S-Nodi – agenzia nata da Caritas Torino, che sviluppa progetti di innovazione per ridurre diseguaglianze di opportunità – distribuirà alle famiglie torinesi in difficoltà economiche.