Fissa una donna e si tocca le parti intime, arrestato stalker vicino alla stazione di Porta Nuova

Anche giovedì mattina, mentre la vittima cammina sotto i portici nei pressi della Stazione Porta Nuova, l’uomo si avvicina e dopo averla fissata, si tocca le parti intime. Proprio in quel momento passa di lì una volante della Polizia di Stato, la donna richiama l’attenzione e gli agenti intervengono fermando l’uomo che poi verrà arrestato per atti persecutori.

Dagli accertamenti emerge che l’uomo, un trentacinquenne, oltre ad avere a carico una denuncia per atti osceni, nel marzo scorso era stato arrestato per atti persecutori commessi nei confronti di una esercente della zona. A seguito dell’arresto, nei confronti dell’uomo, era stato emesso il divieto di avvicinamento alla parte offesa, tra l’altro violato giovedì, quando è stato fermato, visto che si trovava a una distanza inferiore da quella stabilita. Per tale violazione, il trentacinquenne è stato denunciato in stato di libertà.