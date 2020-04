Con una foto segnala furto attraverso l’app YouPol, in manette 34enne

E’ quasi l’una di notte ed un cittadino nota dal balcone della sua abitazione un individuo armeggiare accanto alla portiera del proprio camper. L’uomo, trentaquattrenne della Repubblica Dominicana, sta tentando di forzare la maniglia per potervi accedere all’interno. A questo punto il proprietario del veicolo scatta una foto del malfattore e la invia alla Polizia di Stato attraverso l’app YouPol.

La sala operativa dirama la segnalazione ed una pattuglia della Squadra Volante giunge in via Madama Cristina dove la vittima, nel frattempo scesa in strada, indica la direzione di fuga del trentaquattrenne. Poco distante dal luogo dell’accaduto l’uomo viene arrestato per tentato furto. Con precedenti specifici di Polizia, il dominicano era stato già denunciato nel pomeriggio per il medesimo reato.

Durante i controlli per il Coronavirus, nella tarda mattinata, gli agenti hanno arrestato nei pressi di un tabaccaio del Lingotto un 50enne italiano colpito da un'ordine di carcerazione.