Coronavirus, pacchi alimentari dalla comunità islamica alle famiglie torinesi in difficoltà

Nella celebre sala di preghiera di Via Chivasso 12 a Torino, nota come Moschea Taiba, un gruppo di volontari si appresta ad organizzare decine di scatoloni, a riempirli con vari generi di necessità. Non mancano i datteri, il riso, le lenticchie e molto altro utile per arrivare alla fine della settimana. Ci si prepara anche per il Ramadan, che stando alla fase lunare avrà forse inizio venerdì 24 aprile, ed è proprio in questo momento che occorre fare in fretta e non lasciare indietro chi ha più bisogno.



Ad inizio aprile ha preso il via il progetto “Insieme vicini nella lontananza”, ideato da Generazione Ponte e dall’Associazione Islamica delle Alpi, in collaborazione con Nesta Italia, con l’adesione della Città di Torino e di Giovaninrete e realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.