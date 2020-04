Iniziativa a sostegno degli italiani durante la pandemia

Dopo oltre un mese dallo scoppio della pandemia i militanti di CasaPound sono costantemente all’opera per sostenere gli italiani in difficoltà.

“Siamo abituati ad agire sempre, anche durante le emergenze, non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare grandi calamità e, anche se è indubbia la gravità della situazione, non abbiamo paura e non ci siamo tirati indietro", ha detto Matteo Rossino, responsabile provinciale di CasaPound.

"Numerosi militanti in questi giorni si sono prodigati per poter fornire un aiuto alle famiglie italiane, proseguendo con la raccolta e consegna alimentare, portando la spesa a domicilio così da abbattere il più possibile il rischio della diffusione del virus, oltre ad aver aderito in massa come Volontari Temporanei alla Croce Rossa Italiana mettendo le nostre braccia e competenze a completa disposizione della Nazione”.