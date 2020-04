Parella, perdita d'acqua alla piscina Franzoj, ma il problema esiste da mesi

Una perdita d'acqua, segnalata dal comitato Parella Sud-Ovest, sta interessando la piscina Franzoj di Strada Antica di Collegno 211; nel cortile dell'impianto, attualmente chiuso al pubblico per l'emergenza coronavirus, si è poi formata una vasta e vistosa pozzanghera.

Come confermato dalla Circoscrizione 4, però, la problematica esisterebbe da molto tempo e sarebbe in procinto di essere risolta: “Da più di sei mesi - afferma il presidente Claudio Cerrato – abbiamo una perdita alla Franzoj: nella giornata di mercoledì i tecnici della manutenzione area sport faranno un sopralluogo per verificare se si tratta della stessa, se è peggiorata e se eventualmente intervenire”.