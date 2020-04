Gli ex allievi del Poli lanciano i loro webinar pomeridiani. Il debutto è col rettore Saracco

“Alumni per Tè” è il titolo dei webinar promossi dall’Associazione Alumni Polito che si terranno online tutti i martedì alle 17:30: professionisti, esperti, ricercatori e innovatori si alterneranno in diretta per parlare con tutti coloro interessati a comprendere il presente per progettare il futuro. Un appuntamento dunque in live streaming "all'ora del tè", dedicato a grandi temi d'attualità: big data e previsioni, riconversioni industriali, spazi nell’era dello smart working, 5G sono solo alcuni dei temi che saranno approfonditi con ex allievi del Politecnico.