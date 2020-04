"Dopo ventitré anni di musica, per un po' non faremo concerti: ma cambieremo e saremo tutti migliori"

Un messaggio a tutti i musicisti che per oltre due decenni hanno calcato uno dei palchi storici di Torino, tra i primi ad aprire le serate alle più importanti e talentuose tribute band del territorio. E' quello che questa mattina il Corner House Rock Pub di corso Sebastopoli ha voluto lanciare come segnale di vicinanza ai suoi affezionati clienti e amici. "Credo che per parecchio tempo non faremo e non potremo fare concerti - scrive su Facebook Pasquale, il gestore -, ma io saluto tutti i musicisti e gli appassionati di musica che hanno fatto da 23 anni la storia di questo locale".

"I tempi cono cambiati - continua -, e bisogna capire che quei tempi passati sono stati, nel bene e nel male, musicalmente storici". Poi la promessa di riproporre sul web alcune registrazioni degli eventi più memorabili e di riaprire a breve esclusivamente per il servizio ristorazione, anche con consegne a domicilio, nella speranza di godere, quest'estate, del dehor esterno.

"Non torneremo più come una volta - conclude -, cambieremo e si miglioreranno i rapporti tra tutti, dopo questo disastro. Ma la vita deve continuare per trovare un equilibrio".