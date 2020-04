Coronavirus: domani al via incontri online dell'Università di Torino con "Oltre la pandemia"

Domani, mercoledì 22 aprile alle ore 18 il Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna inaugurerà il ciclo di incontri Spazio pubblico on line, promosso dai dipartimenti di Cultura Politiche e Società, Giurisprudenza e Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” e la partecipazione della SSST - Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell'Università degli Studi di Torino.

Uno spazio in diretta sulla pagina Facebook di UniTo ogni mercoledì alle 18 in cui l’Ateneo propone alla cittadinanza riflessioni su temi diversi correlati alla pandemia, che mettano a confronto ricercatori, esperti, amministratori pubblici e studenti per cercare di dare risposte alle domande che tutti ci poniamo.

Primo appuntamento del ciclo l’incontro dal titolo “Salute pubblica e pandemia” che vedrà oltre al Rettore, la partecipazione dei Proff. Giuseppe Costa (Dip. Scienze Cliniche e Biologiche), Giovanni Di Perri (Dip. Discipline Medico Chirurgiche - Divisione Malattie Infettive), dagli studenti Daniele Proverbio e Michele Croce (SSST) moderati Cecilia Pennacini (Dip. Culture, Politica, Società).

La pandemia ha repentinamente sconvolto il nostro sistema di vita mettendo drammaticamente in luce le sue debolezze e fragilità. Il lock down ci ha segregati in casa offrendoci in qualche modo l’opportunità di iniziare a riflettere su quanto ci sta accadendo e su quello che potrebbe aspettarci nel futuro prossimo. Questa fase liminare può essere attivamente utilizzata come spazio di riflessione e di riprogettazione del futuro in diversi ambiti e sotto molteplici punti di vista. Una riflessione che non può essere individuale ma necessita di un confronto il più ampio possibile coinvolgendo in particolare i giovani, che di questo futuro saranno protagonisti. L’Università è lo spazio ideale per promuovere una riflessione approfondita e intergenerazionale che sia di stimolo al territorio, attingendo a competenze consolidate e a dati affidabili e offrendo un’alternativa alla babele mediatica e comunicativa che fa da corollario al momento attuale. Spesso dai traumi scaturiscono possibilità di cambiamento ma affinché questo accada è necessario un impegno costruttivo e propositivo, per quanto ci compete.

Prossimi appuntamenti:

Mercoledì 29 aprile

Perchè non è colpa di un pipistrello. Crisi ambientale e crisi sanitaria

Luca Mercalli (Società meteorologica italiana)

Silvana Dalmazzone (Dip. Economia e Statistica "Cognetti de Martiis")

Introduce Egidio Dansero (Dip. Culture, Politica, Società)

Con Erica Bertozzi e Enrico Fedeli (SSST)



Mercoledì 6 maggio

Più o meno diseguaglianze dopo l'emergenza sanitaria

Fabrizio Barca (Forum diseguaglianze e diversità)

Joselle Dagnes (Dip. Culture, Politica, Società)

Introduce Filippo Barbera (Dip. Culture, Politica, Società)

Con Francesco Masi e Alessandro Tassini (SSST)