Ventiduenne in monopattino investito da un'auto in corso Lecce

Alle ore 15.30 circa di ieri, martedì 21 aprile, un ventiduenne di nazionalità ecuadoriana - mentre percorreva con il monopattino via Rosolino Pilo in direzione centro - in prossimità di un incrocio semaforizzato è stato investito da una Infinity Q30 che transitava in corso Lecce in direzione nord.

Subito soccorso, il giovane è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale CTO. La prognosi è tuttora ‘riservata’.

Gli Agenti della Squadra infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino sono subito intervenuti sul posto per i rilievi del caso.