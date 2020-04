Coronavirus, Balena (Forza Italia): "Mantenere sospensione Ztl e pagamento strisce blu fino alla conclusione della Fase 2"

“Da giorni si parla con più insistenza di Fase 2, di quando e di chi riaprirà, delle misure che i datori di lavoro dovranno adottare per garantire la sicurezza ai propri dipendenti, ma non è chiaro come i Torinesi potranno spostarsi per raggiungere il posto di lavoro“ così il coordinatore di Torino Davide Balena a proposito delle misure che dovranno essere adottate alla riapertura delle attività pubbliche e private.