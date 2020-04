Rubato un defibrillatore nel Servizio Emergenza Anziani dell'Asl in via Stradella

Un defibrillatore è stato rubato nella sede del Servizio Emergenza Anziani, Centro salute mentale e neuropsichiatria infantile dell'Asl Città di Torino in via Stradella.

A renderlo noto è Marcello Segre, presidente dell'Associazione italiana cuore e rianimazione Lorenzo Greco Onlus. "Un atto vile messo a segno a Torino", spiega. "Nella notte, ignoti sono entrati con un'effrazione nella palazzina al civico 203 di Via Stradella e hanno rubato dalla teca a muro nel pianerottolo del primo piano un defibrillatore. Il prezioso strumento salva vita era stato donato nel 2014 al Servizio Emergenza Anziani che si occupa di bisogni impellenti per gli anziani come visite mediche e terapie nonché nell'organizzare eventi e gite".

"Tutti i defibrillatori - conclude Segre - sono registrati nel portale Regione Piemonte per l’eventuale utilizzo anche in caso di soccorso. Non hanno un mercato essendo tracciati e facilmente riconducibili al proprietario. Confidiamo nelle forze dell’ordine che come in recenti casi sono riusciti a risalire agli autori del gesto vigliacco. Chiediamo un pentimento e di restituire l'apparecchiatura che può salvare delle vite invitando chiunque ne abbia notizie a informare tempestivamente le autorità".