Via Aosta, il manto stradale è dissestato: “Occorre un intervento urgente”

Una strada dissestata e quindi pericolosa per chiunque vi transiti: auto, moto, biciclette e pedoni. Basta rivolgere un rapido sguardo al manto stradale in via Aosta, all’altezza del civico 72, per notare una situazione fortemente degradante.

A segnalare lo stato disastrato della strada, l’associazione Giustizia & Sicurezza, a seguito di numerose lamentele di residenti: “Abbiamo scritto una mail al comune richiedendo un rapido intervento, anche alla luce del piano straordinario emesso dal comune pochi giorni fa”.

“Crediamo che la sicurezza stradale debba sempre essere garantita ai molteplici automobilisti che transitano dalla via. Chi paga le tasse ha diritto ad avere strade sicure" afferma Paolo Biccari, presidente dell’associazione.