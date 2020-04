Lieto fine per Rebecca di Forno Canavese: il 4 maggio verrà ricoverata ed operata all'ospedale di Friburgo

Tra dieci giorni Rebecca, la 14enne di Forno Canavese che da diverso tempo è costretta a letto a causa di una sospetta sindrome di ipotensione liquorale occulta, potrà finalmente volare in Germania - dopo che il ricovero era stato bloccato a causa del Coronavirus - per l'operazione. Il prossimo 4 maggio la ragazza verrà ricoverata all'ospedale d Friburgo, dove verrà effettuato l'intervento.

“Sono felice e confusa – dice Alessia la mamma della ragazzina entrata nel cuore di tanti italiani anche grazie alla trasmissione «Fuori dal Coro» andata in onda martedì 21 aprile - sono tante le cose da organizzare, ma ora penso solo a dire grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato. Mi sembrava tutto così impossibile e invece ce l'abbiamo fatta. Sono talmente stanca mentalmente che non riesco ancora a godermi questo momento. Diciamo che ho avuto al mio fianco un enorme sostegno da parte di tante persone umane e proattive, altrimenti da sola non avrei realizzato nulla di tutto ciò”.

“Stasera ho avuto sicuramente la notizia e conferma più bella da inizio pandemia – commenta il Consigliere regionale canavesano Andrea Cane – il caso di Rebecca mi ha colpito al cuore fin dal primo giorno che mi è stato segnalato ed è stata una vera gioia condividere oggi con la mamma di Alessia questo lieto fine. La politica è servizio, chi lo dimentica non fa il suo mestiere: il mio ringraziamento finale è quindi bipartisan, ovvero ringrazio tutti i politici, i consoli, i funzionari e i medici di qualsiasi orientamento che hanno contributo a questo risultato positivo”.

Parole analoghe a quella della parlamentare del Pd Francesca Bonomo, sin da subito attivatasi per coinvolgere la Farnesina. "Sono vicina a Rebecca, a cui mando un grande abbraccio: sono sicura che, oltre a questa battaglia, vincerà anche la guerra!" conclude l'esponente dem.