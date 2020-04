Torino, due diciottenni fermati per un tentato furto

Due diciottenni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati mercoledì pomeriggio dagli agenti della Squadra Volante per tentato furto in concorso e denunciati per ricettazione.

Dopo le 15, è arrivata una segnalazione che indicava la presenza di due persone di giovane età che stavano trafugando materiale, prelevato dalla “Piscine Sempione”, grazie all’utilizzo di carrelli sottratti a un supermercato della zona. I due, percepito l’arrivo delle volanti, hanno abbandonato il materiale e si sono dati alla fuga all’interno del parco Sempione, in direzione della stazione Rebaudengo, cercando poi di far perdere le proprie tracce nelle vie del quartiere. I poliziotti, però, li hanno intercettati, sudati e affannati, in via Fossata: lì li hanno fermati.

I poliziotti hanno poi recuperato il numerosissimo materiale rubato: oggetti metallici, cavi e rubinetti. Entrambi i diciottenni sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione delle norme relative all’emergenza Covid-19.