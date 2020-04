A Moncalieri arrivano i tablet per la didattica online

Si è conclusa a Moncalieri la distribuzione di 30 tra pc e tablet agli allievi dell’istituto comprensivo Santa Maria, che ora potranno seguire più agevolmente le lezioni direttamente dalla propria abitazione.

Arrivati dal Ministero dell’Istruzione, i dispositivi sono stati recapitati a domicilio dai volontari della Croce Rossa. L’iniziativa è stata seguita personalmente dal sindaco Paolo Montagna, che si è attivato insieme all’Assessore all’istruzione Giuseppe Messina e al preside Limuti per organizzare la distribuzione, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Le disposizioni del Governo hanno portato ormai da settimane alla chiusura delle scuole. Gli istituti si sono attivati per il proseguimento delle lezioni a distanza attraverso varie piattaforme multimediali, e il Comune ha deciso di fare la sua parte per consentire a tutti gli studenti l’accesso alla didattica online. Nei prossimi giorni verranno distribuiti altri 25 dispositivi che l'Amministrazione di Moncalieri acquisterà con le risorse di un bando di Compagnia di San Paolo, vinto in partnership con alcune associazioni del territorio.

Per le nuove assegnazioni dei tablet sono stati coinvolti i dirigenti scolastici, a cui è stato chiesto di segnalare i bambini e i ragazzi che ne hanno più bisogno.