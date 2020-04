Dopo le proteste, il CAAT riapre la vendita di frutta e verdura alle 3.30

Dopo le proteste, il Centro Agro Alimentare di Torino torna a riaprire le contrattazioni alle 3.30. Dal 22 aprile l’orario di accesso per comprare frutta e verdura era stato ridotto – dal lunedì al venerdì – dalle 5 alle 11. Una scelta della direzione per “meglio tutelare la salute, il bene primario di quanti quotidianamente fruiscono dei servizi” e per favorire “una netta separazione dei flussi dei conferenti merce, che nella fascia oraria 1.30-4.30 si sovrapponevano a quelli degli acquirenti, incrementando i rischi di assembramento”.

Un cambiamento che non è piaciuto agli acquirenti che stamattina, così come negli scorsi giorni, hanno dato il via a picchetti di protesta davanti ai cancelli di Strada del Portone 10 a Grugliasco. Dopo la manifestazione dei compratori di poche ore fa - con il blocco del servizio, intervento delle Forze dell’Ordine e della Digos e minaccia degli operatori di proseguire con la mobilitazione– la direzione del CAAT ha deciso di ripristinare il vecchio orario di vendita. Le contrattazioni riprenderanno quindi alle 3.30.

“Si esprime rammarico -commenta il Direttore Gianluca Meglio - per la mancata comprensione delle finalità del provvedimento che muoveva dall’esigenza di tutelare al meglio l’utenza del Centro”.

"Abbiamo una responsabilità collettiva - replica il consigliere del Pd Enzo Lavolta, che fin dall'inizio aveva spinto per il ritorno al vecchio orario - che è anche quella di garantire oltre la sicurezza che non ci siano tensioni sociali. Se poi queste possono derivare da scelte organizzative errate, bisogna essere tempestivi nel correggerle".