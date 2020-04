Evade dai domiciliari e inguaia il fratello: arrestati entrambi insieme a una terza persona

Venerdì, poco prima dell’una di notte, gli agenti della Squadra Volante notano un’auto con 4 persone a bordo provenire da corso Giulio Cesare direzione centro città. Gli agenti controllano l’auto in corso Novara angolo via San Francesco Denza.

Il conducente, un italiano di 23 anni ha con sé una dose di cocaina. Sotto il suo sedile, però, gli agenti trovano un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. Il ragazzo viene anche trovato in possesso di quasi 700 euro in contanti. Il ventitreenne viene arrestato per spaccio.

Tra i 4 occupanti dell’auto, tutti sanzionati per la violazione delle norme anticontagio Covid-19, c’è una diciannovenne che però dagli accertamenti risulta essere agli arresti domiciliari, motivo per il quale viene tratta in arresto per evasione. I poliziotti si poi recano a casa della ragazza. Qui nel corso della perquisizione domiciliare, nella stanza occupata dal fratello, oltre 1200 euro in denaro contante, gli agenti trovano in un armadio, nascoste tra gli indumenti, tre buste contenenti complessivamente quasi 200 grammi di marijuana. Per il fratello della diciannovenne, un italiano di 26 anni, scatta l’arresto per la detenzione dello stupefacente.

Nella mattinata successiva, i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo perquisiranno a Verzuolo la residenza del conducente dell’auto. A casa del ventitreenne, il personale dell’Arma trova una ventina di bustine contenenti marijuana, diversi contenitori contenenti infiorescenze di della stesa sostanza e 5300 euro in contanti.

Inoltre, oltre a tre piante di marijuana, vengono rinvenuti 2 bilancini di precisione e tutto il materiale di una serra (lampade, fertilizzante, ventilatori, riscaldatori a luce ultravioletta, timer e rilevatori di temperatura e umidità).