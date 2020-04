 Bertola (M5s): “Mentre i contagi avanzano e le aziende rischiano di chiudere la Lega vuole parlare della caccia al merlo”

Il Piemonte sta attraversando una crisi sanitaria senza precedenti, il trend dei contagi da Covid19 è tra i più preoccupanti del Paese, piccole e grandi imprese rischiano di chiudere per sempre ma le priorità della Giunta regionale sembrano essere le modifiche alla legge sulla caccia ed a quella sull'uso delle cave. Uno schiaffo in faccia alle famiglie in difficoltà, agli operatori sanitari che da mesi lavorano in condizioni estreme ed alle aziende ormai allo stremo. La politica regionale si dovrebbe occupare di tamponi, fase 2 e misure di sostegno all'economia regionale.