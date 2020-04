Venaria, chiusi i termini per le richieste dei buoni spesa

Alle ore 24 di venerdì 24 aprile 2020 si sono chiuse le richieste per ricevere i Buoni Spesa - Solidarietà Alimentare. Il Call center e gli altri canali per la ricezione delle domande, sono conseguentemente non più operativi.

I dati raccolti sono in fase di elaborazione e non appena ultimate le operazioni si provvederà a darne pubblicazione. Si invita pertanto a non sovraccaricare le linee telefoniche degli uffici per consentire di completare i lavori in corso.

Si rammenta che, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 4 aprile 2020, avente ad oggetto “Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante - Ulteriori interventi diprotezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - indirizzi per la gestione della misura disolidarietà alimentare”, viene data priorità ai NON assegnatari di sostegno pubblico al momento della richiesta.