Arrivati e già attivi i 7 smartphone destinati ai pazienti covid dell'Asl To5

Sono arrivati i primi 7 smartphone con SIM illimitata dono dell’associaizone “Nia Pia Onlus”. I sette cellulari Samsung modello A5, destinati per la comunicazione con l’esterno dei pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali dell'Asl To5.

“#piùvicinimenosoli” è un progetto pensato dell’Associazione Per Nia Onlus, che ha lo scopo di acquistare e distribuire dei telefoni e dei tablet con cui i malati, nei reparti di isolamento COVID di diversi ospedali in Italia, possano comunicare a voce e in video con parenti all’esterno dei reparti e rendere così la loro degenza più motivata e umana. Gli operatori dal canto loro, grazie al supporto degli psicologi EMDR, specialisti in traumi da emergenza, potranno avere dei momenti di sostegno e recupero.

L’obiettivo è quello di accorciare la distanza tra i malati ricoverati, da subito in isolamento, ed i loro familiari. Troppe persone, in questi giorni, vivono la stessa drammatica realtà: troppi nonni, genitori stanno morendo senza nemmeno la possibilità di stargli “vicino” un’ultima volta. Questo riguarda anche le persone meno gravi che risentono emotivamente della solitudine, del vissuto dell’abbandono, portandoli a sentirsi confusi e ansiosi. Sentire i propri cari può fare la differenza nell’affrontare la malattia e l’emergenza.

Gli apparecchi sono stati immediatamente attivati e messi a disposizione dei ricoverati dei reparti Covid.