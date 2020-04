Danneggiato e pericolante, per il monumento 1706 serve un urgente intervento di riparazione

Danneggiato e dimenticato, nonostante sia uno dei simboli del quartiere Lucento. Il monumento 1706, all’incrocio tra via Foglizzo e via Pianezza, a cinque mesi dall’incidente del 20 novembre scorso, si presenta più che mai pericolante.

Realizzato da Luigi Nervo nel 2006, l’opera in acciaio Inox in quell’anno ha celebrato i 300 anni dall’assedio di Torino del 1706, appunto. A denunciare la situazione d’abbandono e incuria è l’associazione Giustizia & Sicurezza: “La scritta risulta ancora pericolante, abbiamo scritto alle istituzioni chiedendo un rapido intervento di messa in sicurezza dell'area”. Le transenne apposte per delimitare l’area, come se non bastasse, sono cadute per terra e non riparano in nessun modo il movimento.

“L’opera ha un valore storico e per il quartiere è un monumento importante: le istituzioni non facciano attendere ancora i cittadini, oltre ad una prioritaria assenza di sicurezza il monumento ha un valore affettivo per i residenti del quartiere Lucento“ spiega Paolo Biccari, presidente dell’associazione.