Beneficiari del reddito di cittadinanza impiegati nei campi per il raccolto: ora anche il Governo apre la proposta del Piemonte

"Per tale ragione - conclude Chiorino - non posso che dirmi soddisfatta delle parole del Ministro, che ringrazio per aver accolto, di fatto, la nostra proposta. Ora mi auguro che il governo attivi in fretta tutti gli strumenti per poter davvero sostenere le imprese agricole anche con il potenziamento significativo degli addetti, in quanto il raccolto non può attendere e non possiamo permetterci il lusso di perdere nemmeno un giorno. Per quanto di sua competenza, in questo contesto, la Regione offrirà la massima collaborazione, per tutelare il comparto agricolo piemontese, le imprese e tutti i lavoratori rimasti duramente colpiti dall'emergenza coronavirus"·.