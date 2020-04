Borgaro, i lavoratori della Elcograf richiedono un incontro urgente con l'azienda

In Cassa Integrazione a zero ore da gennaio 2019, i 150 lavoratori della Elcograf di Borgaro Torinese (ex Canale) richiedono un incontro urgente con l'azienda. Lo hanno deciso le Segreterie Nazionali dei sindacati di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil riunite in videoconferenza lunedì 27.

"Una situazione particolarmente problematica - spiega Roberta Musu della Segretaria Nazionale UILCOM - è quella dello stabilimento di Borgaro, dove pur avendo sottoscritto un accordo di cassa integrazione, con l’impegno a utilizzare lo strumento dei prepensionamenti, da parte dell’azienda non vi è stata un’azione coerente e rispettosa degli accordi sottoscritti, disinteressandosi completamente del futuro di circa 140 lavoratori. I lavoratori dell’ex Canale hanno rinunciato a importanti parti economiche in occasione dell’acquisizione dello stabilimento da parte di Elcograf, a fronte di un piano di rilancio mai attuato. Una situazione che produce un effetto che possiamo definire 'di macelleria sociale', in un contesto dove etica e responsabilità sociale dovrebbero essere elementi e valori principali di qualsiasi imprenditore che si voglia definire tale".

Per questi motivi, i sindacati hanno chiesto all'azienda un incontro urgente, da svolgersi "anche per via telematica".