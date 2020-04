Campane a festa per il quartiere di Madonna di Campagna, ma erano le 4.30 del mattino. Colpa del timer andato in tilt

Era un'iniziativa che nelle scorse domeniche era stata sollecitata e adottata da tante parrocchie di Torino e provincia: far suonare le campane come segno di vicinanza alla popolazione e ai fedeli. Ma si parlava di mezzogiorno.

Questa notte, invece, la campane a festa hanno iniziato a suonare proprio nel bel mezzo del sonno dei residenti della zona di Madonna di Campagna. In particolare in via Vibò, dove un guasto al timer ha "scatenato" il campanile del santuario di Nostra Signora della Salute alle 4.30 in punto.

E' stato un black out, che di fatto ha azzerato la regolazione temporale che gestisce il suono dal campanile (altri tempi, quando con le corde era il campanaro a dare impulso). E le scuse sono arrivate addirittura via Facebook.

Il problema è stato risolto in mattinata.