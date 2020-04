Le buone abitudini per prevenire raffreddore e influenza

Negli ultimi tempi l’attenzione di tutti si è giustamente focalizzata sul virus e sulla situazione sanitaria in corso, a causa della pandemia che sta affliggendo l’Italia e il mondo. Non bisogna però dimenticare che là fuori la vita continua e continuerà, ma che le cose non saranno più le stesse. La speranza è che gli italiani apprendano le basilari lezioni legate alle routine d’igiene e di pulizia, facendo attenzione e imparando a prevenire piuttosto che a curare. La bella stagione, poi, può essere ingannevole: il caldo non mette infatti al riparo da raffreddore e influenza. Ecco perché oggi si vedrà quali sono i metodi e le buone abitudini che aiutano a proteggere il fisico dai malanni e dalle malattie.

Evitare il contatto con germi e virus

Forse una delle lezioni più importanti impartite dall’attuale situazione: quando si esce di casa e si tocca qualcosa, una volta tornati è sempre bene pulire le proprie mani con accuratezza. Anche per questa ragione, capire come lavarsi le mani nella maniera corretta diventa ancor più importante per la nostra salute e quella dei nostri cari. Inoltre, anche prima di tornare in casa si consiglia di evitare di toccarsi con le mani sporche il naso, la bocca e gli occhi , per un motivo molto semplice: diversi virus e batteri si trasmettono facilmente passando dalle superfici alle vie respiratorie, tramite le mucose.

Rafforzare il sistema immunitario

Il sistema immunitario rappresenta la principale barriera che il nostro organismo oppone ai virus, ai batteri e a qualsiasi altro corpo considerato estraneo o deleterio per la salute. Dunque è chiaro che un organismo debilitato e con un sistema immunitario debole sarà maggiormente soggetto a malattie, infezioni, infiammazioni e disturbi di vario tipo. Per rinforzare le barriere immunitarie si consiglia di non far mancare mai in tavola frutta e verdura, in particolar modo se ricche di vitamina c , e fermenti lattici probiotici, che invece aiutano la flora batterica intestinale.

Abbassare il livello di stress

Lo stress è una condizione psicofisica che impatta negativamente anche sull’organismo, provocando ad esempio problematiche come la psoriasi. Lo stress può mettere in difficoltà anche il sistema immunitario, quindi è importante imparare a combatterlo, ad esempio con l’attività fisica e le discipline olistiche come lo yoga e la meditazione mindfulness. Inoltre, bisogna contrastare pure lo stress derivante dal lavoro.

Dormire le giuste ore

Lo stress può dipendere anche dalla mancanza di sonno, responsabile fra l’altro di svariati problemi di debolezza fisica. L’insonnia o le poche ore di sonno possono poi danneggiare il sistema immunitario, per via della mancata rigenerazione delle cellule. Gli esperti consigliano di dormire almeno 8 ore la notte, e per riuscirci è bene fare una cena leggera ed evitare sforzi intensi per il cervello, come i videogames prima di andare a letto. Allo stesso modo, però, praticare attività fisica qualche ora prima di mettersi a letto aiuta a prendere sonno.

Riuscire a prevenire l’insorgere di febbre e raffreddore anche durante questo periodo non è impossibile, basta solamente avere le giuste accortezze.