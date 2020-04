Piemonte, Fregolent attacca Cirio: "Caos anche in fase due"

"Anche sulle riaperture la gestione Cirio sta riuscendo in Piemonte a scontentare tutti. Manca il coraggio per una ripresa efficace e sicura delle imprese con divieti incomprensibili come quello del takeaway, mentre continuano a susseguirsi annunci spot come l'imminente riapertura degli asili nido ad oggi difficilmente praticabili. Si alimenta un clima di aspettative e passi indietro che sta creando caos tra i cittadini e panico e sfiducia nelle imprese": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva.