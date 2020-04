La denuncia dei sindacati: "All'ex Embraco ennesimo Primo Maggio senza il lavoro"

"Sono passate più di due settimane dall'ultimo incontro in videoconferenza con il ministero dello Sviluppo economico, e nonostante gli impegni presi in quella data per un aggiornamento in tempi brevi del tavolo, non ci sono state ulteriori comunicazioni": lo sottolinea con amarezza una nota di Cgil, Cisl e Uil.

"Riteniamo inaccettabile che, per il terzo Primo Maggio consecutivo, i 407 lavoratori ex Embraco debbano subire questa situazione di totale incertezza, alla quale si aggiunge il problema irrisolto degli stipendi: non sono state versate tre mensilità, che arrivano a cinque per i lavoratori che, seppure per un breve periodo, sono rientrati in fabbrica".

"Abbiamo chiesto al Governo un forte intervento politico, che sblocchi lo stallo venutosi a creare tra Whirlpool e Ventures, in modo da avviare un nuovo progetto industriale. Al riguardo, la proposta formulata dalle organizzazioni sindacali di riconvertire il sito di Riva di Chieri per produrre strumenti utili a combattere la pandemia in corso, è rimasta inascoltata, nonostante l’impegno a un approfondimento preso da Mise e Regione Piemonte e le misure varate su questo tema con il decreto cura Italia”.

"Comprendiamo le difficoltà create dal Covid 19, ma riteniamo che queste non possano rappresentare una scusa, o peggio un espediente, per abbandonare i lavoratori ex Embraco e le loro famiglie", conclude la nota sindacale.