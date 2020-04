Spedisce droga a domicilio con servizio delivery: denunciato un uomo a Torino

Consegnare la droga tramite servizi di delivery. Era l’idea dell’uomo denunciato lo scorso pomeriggio dalla guardia di finanza di Torino.

I finanzieri, dopo una breve indagine, hanno intercettato un ignaro rider mentre, nei pressi di corso Siracusa, effettuava le consuete consegne a domicilio.

Tra i pacchi da consegnare, uno ha attirato le attenzioni dei finanzieri: all’interno di una scatola di metallo di una nota marca di caffè, occultata in una busta di plastica, sono infatti stati rinvenuti diversi grammi di sostanza stupefacente.

Il mittente, un trentacinquenne residente in un appartamento in via Filadelfia a Torino. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire all’interno della casa, ulteriori dosi di droga tra hashish e marijuana, acquistate da lui stesso in giornata.

L'uomo, con una lunga serie di precedenti penali alle spalle, tra cui furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torino.