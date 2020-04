Il viaggio tra "I film della nostra vita" entra nel vivo: iniziano i tornei a eliminazione diretta

L'iniziativa "I film della nostra vita" entra nel vivo. Il gioco, lanciato dal mensile Ciak e dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, assieme a Film Commission Torino Piemonte, nell’ambito delle celebrazioni di Torino Città del Cinema 2020 e con la Media Partnership di Rai Movie e RaiPlay, dà il via ai tornei a eliminazione diretta per stabilire i titoli vincitori nelle 14 categorie cinematografiche stabilite.

Per primi si affrontano tra loro i Film drammatici internazionali del ‘900 con le votazioni a partire dal 1° maggio, poi quelli Drammatici italiani del ‘900, i Film drammatici italiani dal 2000 al 2020 e Le serie tv dal 2000 al 2020. In queste tre categorie la competizione inizia il 3 maggio. A seguire, partiranno le altre 11 categorie.

I tornei al via per primi riguardano le quattro categorie in cui a sfidarsi, dai 32mi di finale, saranno ben 64 film. Le altre 11 partiranno dai 16mi di finale, con 32 titoli in lizza in ciascuna categoria.

Seguiranno, per ogni turno, gli ottavi di finale, poi i quarti, la semifinale, fino alle finali che decreteranno un solo vincitore per categoria, ovvero il titolo che avrà maggiormente coinvolto, emozionato, la maggior parte di noi.

A fare da anteprima al grande gioco sarà, dal 1° maggio, proprio la categoria più attesa, quella dei Film Drammatici internazionali del '900 che vedono alcune sfide senza precedenti (e senza esclusione di colpi) come quella tra Casablanca e Tutto su mia madre, o tra Balla coi lupi e La Febbre del sabato sera, solo per citarne alcuni.

Seguiranno il 3 maggio le altre tre categorie che partono dai 32mi di finale. E le sfide avvincenti non mancano davvero: tra i Film drammatici italiani del '900, ad esempio, La Terrazza, di Ettore Scola, dovrà vedersela con La dolce vita di Federico Fellini, Il Sorpasso di Dino Risi (1962) con Il Diavolo in Corpo di Marco Bellocchio (1986), e Radio Freccia di Luciano Ligabue (1998) con La Grande Abbuffata di Marco Ferreri (1973)

Per i Film drammatici italiani dal 2000 al 2020 tra i match imperdibili La Paranza dei Bambini di Claudio Giovannesi (2019) vs. Che ne sarò di noi? di Giovanni Veronesi (2003), e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (2017) vs. A.C.A.B. d Stefano Sollima (2012).

Per le Serie tv dal 2000 al 2020 tra le sfide Boris vs. NCIS, Breaking Bad vs. The O.C. e Girls vs. The Walking Dead e ancora Homeland vs. Suburra – La Serie.

Non mancheranno sfide entusiasmanti anche nelle altre categorie. Tra queste ad esempio per i Film di fantascienza 2001: Odissea Nello Spazio di Stanley Kubrick (1968) vs. La Forma Dell’acqua di Guillermo del Toro (2017), e Guerre Stellari di George Lucas (1977) vs. Avatar di James Cameron (2009). Per i Film d’animazione del ‘900 tra le sfide: Fritz il Gatto di Ralph Bakshi (1972) vs. Allegro Non Troppo di Bruno Bozzetto (1976), e West and Soda di Bruno Bozzetto (1965) vs. Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis e Richard Williams (1988). E ancora tra i match dei Film d’animazione dal 2000 al 2020 La Città Incantata di Hayao Miyazaki (2001) vs. Il Re Leone la versione live action di Jon Favreau del 2019 e La Sposa Cadavere di Tim Burton e Mike Johnson (2005) vs. Minions di Pierre Coffin e Kyle Balda (2015). Inoltre, ricordiamo la categoria speciale dei Film realizzati a Torino e in Piemonte - sempre per celebrare l’anno che la Città sabauda dedica al cinema – che vedrà contrapposti grandi classici del passato, come Cabiria di Giovanni Pastrone (1914) a successi ben più recenti, come Il Divo di Paolo Sorrentino (2008).

Il pubblico potrà scegliere così i titoli che più lo hanno appassionato, turno dopo turno, fino alle finali, ripercorrendo la storia del cinema, dalle origini fino ai nostri giorni, attraverso un torneo a eliminazione diretta online sul sito https://www.ciakmagazine.it/i-<wbr></wbr>film-della-nostra-vita/ e sui profili social di Ciak commentando, criticando e sostenendo i propri titoli preferiti.