Le librerie torinesi riaprono il 4 maggio sotto il segno di Sepúlveda

Una giornata per celebrare Luis Sepúlveda come segno augurale della ripartenza delle librerie. E' l'iniziativa lanciata pochi giorni fa da Portici di Carta - la grande manifestazione letteraria che riempie ogni anno le strade del centro di Torino - assieme a COLTI - Consorzio Librerie Indipendenti Torinesi, Biblioteche Civiche e Assemblea Teatro, in occasione dell'avvio della Fase 2 e in ricordo del grande scrittore cileno scomparso per Coronavirus lo scorso 16 aprile.

Il 4 maggio, infatti, a dispetto di quanto già avvenuto il 14 aprile in diverse altre regioni d'Italia, anche il Piemonte dovrebbe porre fine alla chiusura del settore, dando alle vendita di libri direttamente negli esercizi commerciali.

Lanciato a Torino, l'evento coinvolge in realtà tutte le librerie d'Italia, con poche e semplici indicazioni da seguire, come si legge sulla pagina Facebook di Portici: "Vi chiediamo di immaginare, inventare qualcosa che possa ricordare e celebrare Luis Sepúlveda: una vetrina dedicata, una lettura, una fotografia, ricordi personali, un aneddoto, una canzone, una firma su un suo libro da mostrare e tutto quello che vi viene in mente".

Il materiale sarà poi da condividere sui social mediante l'hashtag #libreriepersepulveda; laddove possibile, si potrà allestire il tutto direttamente in libreria, "invitando anche il popolo dei lettori a unirsi a questo sentito tributo collettivo ad uno scrittore amico dell’Italia, i cui libri hanno accompagnato e cresciuto più generazioni, insegnandoci l’importanza della libertà e alimentando la nostra capacità di sognare".

All'appello hanno prontamente risposto diverse librerie torinesi, oltre allo stesso direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia, attraverso un videomessaggio su Faceboolìk: "Le librerie sono luoghi in cui si creano le comunità e i librai vanno sostenuti. Sepúlveda era un grande amico della nostra manifestazione e un assiduo frequentatore di Torino".

Molto ricco, in particolare, il programma della libreria Luna's Torta di San Salvario, che promuove letture in streaming tratte dai racconti di Le rose di Atacama, dalle 10 alle 19.30, quando sarà invece lasciato spazio ai contributi inviati direttamente dai lettori.