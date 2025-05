Musei Reali: il percorso di visita cambia per i lavori di restauro nella Galleria del Daniel

Da lunedì 26 maggio a domenica 22 giugno 2025, il percorso di visita di Palazzo Reale subirà una temporanea variazione che interesserà la Galleria del Daniel e l’adiacente corridoio verso la Sala del Caffè, ambienti che resteranno esclusi dalla visita per intervenire con indifferibili lavori di restauro, eseguiti grazie ai fondi Art Bonus.

Gli interventi si concentreranno anzitutto sull’aspirazione delle polveri dalle superfici lignee del pavimento della Galleria del Daniel e sulla loro pulitura. A questi, seguirà la fermatura dei principali distacchi e sollevamenti, integrando le parti mancanti più vistose. Il ritocco pittorico e il trattamento finale conferiranno nuova lucentezza alla pavimentazione lignea di una delle sale più spettacolari di Palazzo Reale.

Contemporaneamente, si procederà con la manutenzione dei cinque lampadari in cristallo della Galleria, offuscati da polveri e depositi incoerenti mentre, nella sala di passaggio tra la Galleria del Daniel e la Sala del Caffè, saranno restaurati la volta e la boiserie dipinta con motivi floreali.

Dal 26 maggio al 9 giugno, il percorso di visita di Palazzo Reale sarà modificato con passaggio del pubblico nella Sala della Colazione e, attraverso la Camera Orba, si proseguirà come di consueto nella Sala dei Medaglioni e nella Sala da Ballo, procedendo accanto alla Scala delle Forbici per accedere nel Salone delle Guardie Svizzere; dal 10 al 22 giugno, la deviazione di percorso consentirà di visitare anche le sale dell’Alcova, del Caffè e la magnifica Sala da Pranzo, tornando poi indietro per terminare il percorso ordinario di visita.