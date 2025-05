Alan Sparhawk debutta da solista sul palco dello sPAZIO211

"White Roses, My God” non è tecnicamente il debutto solista di Alan Sparhawk, ma ci va dannatamente vicino.





Lontano anni luce da Solo Guitar, raccolta strumentale uscita nel 2006, questo lavoro è tutta un’altra cosa, sia sul piano sonoro che su quello emotivo. È infatti il primo album nato dopo la fine dei Low, un'estinzione dolorosa resa inevitabile dalla perdita devastante di Mimi Parker, compagna di vita e colonna portante della band, scomparsa il 5 novembre 2022.

Sparhawk che salirà sul palco dello sPAZIO211 il 2 giugno 2025 non è mai stato uno che si accontenta: i Low stessi non hanno mai smesso di evolversi, intrecciando sonorità e sentimenti in una continua trasformazione. Ma questo album è qualcosa di completamente diverso: è Alan, da solo, con il suo dolore e la sua voglia di andare oltre. È una testimonianza potente di perdita, trasformazione ed evoluzione artistica.

Ma attenzione: non è solo una storia di lutto. Questo album è creatività pura. Sparhawk ha fatto tutto da sé: ogni parola, ogni nota, ogni beat programmato è suo.

Il risultato? Un’opera intensa, strana, commovente e imprevedibile, che ti fa sentire perso e trovato allo stesso tempo.



Per info: www.spazio211.com