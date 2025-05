Marco Amato del Museo e Archivio Storico Lavazza confemato alla vicepresidenza di Museimpresa

L’Assemblea Annuale di Museimpresa, l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, ha confermato Marco Amato del Museo e Archivio Storico Lavazza alla vicepresidenza di Museimpresa. Confermato Antonio Calabrò alla Presidenza per il triennio 2025-2027 e gli altri vicepresidenti Carolina Lussana (Fondazione Dalmine), Lucia Nardi (Archivio Storico Eni) e Silvia Nicolis (Museo Nicolis), a testimonianza della fiducia del lavoro svolto.

Il rinnovo delle cariche deriva da una scelta di continuità strategica e coerenza istituzionale, legata alla volontà di consolidare un percorso associativo che è stato in grado di valorizzare la cultura d’impresa come motore di sviluppo sostenibile per il Paese e come asset di competitività per le imprese.

Nel triennio 2025–2027, Museimpresa concentrerà il proprio impegno su una serie di azioni essenziali per promuovere la cultura d’impresa come risorsa trasversale per lo sviluppo economico, educativo e sociale del Paese.

Al centro dell’agenda associativa ci sarà il rafforzamento e l’ampliamento della rete nazionale dei musei e archivi d’impresa. Un altro asse prioritario sarà la collaborazione con istituzioni culturali e accademiche, per generare sinergie, co-progettazioni e percorsi di ricerca e formazione condivisi. L’Associazione si impegnerà, infine, nella promozione di un racconto contemporaneo del patrimonio produttivo italiano, capace di restituirne il valore economico e sociale.

Nel corso dell’Assemblea è stato, inoltre, nominato il nuovo Consiglio Direttivo di Museimpresa, che accompagnerà l’Associazione nel prossimo triennio.<s></s>

<s> </s>

Fanno parte del Consiglio Direttivo, insieme al Presidente Antonio Calabrò e Giovanna Ricuperati (Presidente di Confindustria Bergamo):

· Marco Amato, Museo Lavazza e Archivio Storico Lavazza

· Andrea Belli, Archivio Storico Barilla

· Daniela Brignone, Archivio Storico e Museo Birra Peroni

· Maria Canella, Rinascente Archives

· Ilaria Catastini, Fondazione MAIRE

· Helga Cossu, Fondazione Leonardo ETS

· Amelia Cuomo, Museo della Pasta Cuomo

· Primo Ferrari, Archivio Storico SDF e Museo SAME

· Barbara Foglia, MUMAC – Museo della Macchina per il Caffè di Cimbali Group

· Carolina Lussana, Fondazione Dalmine

· Lorenza Luti, Kartell Museo

· Lorenzo Manetta, Archivio Storico Martini & Rossi

· Lucia Nardi, Archivio Storico Eni

· Silvia Nicolis, Museo Nicolis dell’Auto, della Tecnica, della Meccanica

· Monica Passerini, Fondazione Ducati

· Stefania Ricci, Museo Salvatore Ferragamo

· Fabrizio Trisoglio, Fondazione AEM

· Ilaria Tronchetti Provera, Fondazione Pirelli

· Francesco Vena, Museo Essenza Lucano

· Giulia Vetromile, La Fabbrica della Felicità – Leone 1857

· Annalisa Zanni, Fondazione FILA Museum