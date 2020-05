Addio a Renato Renato Cibischino, ex segretario di Aned Piemonte e tesoriere nazionale di Aned Onlus

Ieri, giovedì 30 aprile, si è spento Renato Cibischino, ex segretario nazionale di Aned Piemonte, e tesoriere nazionale di Aned Onlus, l’Associazione Trapiantati e Dializzati.

Cibischino è stato ricoverato 10 giorni all’ospedale di Torino per l’aggravarsi di una malattia che lo affliggeva da anni ed è deceduto esattamente 24 ore dopo aver compiuto 68 anni.

“Renato Cibischino è stato un protagonista della vita e della storia di Aned, in Piemonte e non soltanto – ricorda il presidente nazionale Giuseppe Vanacore - Il suo impegno civile a sostegno dei malati nefropatici e trapiantati lo aveva portato a ricoprire la carica di tesoriere all’interno del Consiglio Direttivo, ma ciò che più conta per noi è che Renato era un amico. Anche nei momenti difficili, sapeva conservare un tono pacato, gentile ed elegante e questo è diventato il suo tratto distintivo. Ci mancherà come dirigente e come tesoriere, ma ci mancherà in particolare come uomo. Un uomo che ha dimostrato un profondo attaccamento alle famiglie di tutti i pazienti, che non ha mai lasciato sole in tanti anni di vita associativa”.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Segretari e il Comitato ANED Piemonte, commossi, esprimono la loro vicinanza ai famigliari di Renato Cibischino.

“Ci stringiamo alla famiglia: alla moglie Rita, donna straordinaria che ha combattuto insieme con Renato, senza mai perdere la speranza di vincere la malattia che lo affliggeva da anni, e alla adorata figlia Francesca, che gli è stata vicino in ogni minuto di questo tragico epilogo”.

“La situazione attuale in cui si trova il Paese non ci permette di essere fisicamente accanto a Renato e ai suoi cari in questo ultimo commiato e questo rende tutto ancora più difficile e doloroso – sottolinea il Presidente Vanacore -. Con la famiglia, appena sarà possibile, ci adopereremo per ricordarlo e per esprimere l’affetto di tutti i dirigenti e soci di Aned che Renato hanno conosciuto e stimato”.