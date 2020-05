Da lunedì a Torino parchi aperti: via libera anche ai funerali nei cimiteri

Da lunedì parchi aperti a Torino, così come previsto dal Dpcm dello scorso 27 aprile. Nelle aree verdi sarà possibile fare attività motoria individualmente, mantenendo le distanze di sicurezza: raccomandato l’uso della mascherina.

“Non sarà ammesso – chiarisce la sindaca Chiara Appendino – creare assembramenti, riunirsi, fare pic-nic, sostare”. Oltre all’esercizio fisico in solitaria, si potrà attraversare il parco per una passeggiata ma non - ad esempio - sedersi sulle panchine o usarlo come luogo di ritrovo: continuano ad essere vietati gli sport collettivi.

Chiusi ancora invece, anche in questo caso come disposto dal provvedimento adottato del Governo, le aree gioco per bambini.

In ogni parco, oltre ai controlli che saranno effettuati da Polizia municipale e Forze dell’ordine, è prevista la presenza di volontari della Protezione civile che avranno il compito principale di fornire informazioni.

“E' una piccola apertura, che – sottolinea Appendino - tuttavia consideriamo necessaria. I cittadini dovranno impegnarsi a utilizzare le aree verdi con responsabilità. Se questo non avverrà, saremo costretti a chiuderli di nuovo”.

Sempre da lunedì nei cimiteri di Torino si potranno nuovamente svolgere cerimonie funebri, con un massimo di 15 persone. Su richiesta dell’assessore ai Servizi Cimiteriali Marco Giusta, AFC Torino e Socrem hanno attrezzato nei complessi degli spazi adeguati ad ospitare momenti di commiato e raccoglimento, anche religiosi, per l’ultimo saluto ai defunti.

Da martedì 5 maggio saranno nuovamente consentite le visite ai propri cari nei sei campisanti di Torino : nei due maggiori, Monumentale e Parco; e in quelli minori Sassi, Cavoretto, Abbadia e Mirafiori. “La riapertura dei cimiteri -spiega Giusta - sarà regolata e accompagnata, in modo da evitare assembramenti”.