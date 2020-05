Favole al telefono a Moncalieri, il progetto per essere accanto agli anziani soli

Un modo per stare vicini agli anziani soli, in un periodo come questo, di prolungata difficoltà, complice la quarantena imposta dal coronavirus. Eccome come è nato a Moncalieri il progetto Favole al Telefono, attivato grazie all'aiuto dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni in collaborazione con il terzo settore e con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

L’obiettivo è stare accanto alle persone anziane con azioni concrete, per farle sentire meno sole: monitoraggio dello stato di salute, aiuto nel fare la spesa o nel comprare i farmaci, nell’utilizzo di dispositivi di protezione. Ma c’è di più. Perché la salute di una persona anziana dipende molto dalla cura della sfera emotiva e relazionale.

Il sindaco Paolo Montagna ha spiegato questa iniziativa attraverso la vicenda della signora Lisa Maria, che vive da sola, a Moncalieri. I suoi familiari abitano in altri comuni e le visite in questo periodo erano impossibili. "E così le nuove tecnologie ,gli strumenti digitali si mescolano a qualcosa che non è nuovo ma è sempre, e oggi ancora di più, indispensabile: il lavoro sociale, la cura delle persone, la curiosità di sperimentare strade nuove e la voglia di percorrerle insieme", ha detto il primo cittadino.

"La prima videochiamata di Lisa Maria? Alla sua nipotina: "hai visto amore come è moderna nonna?". E le successive alle sue amiche. Sarà bello e utile per Lisa prepararsi alle videochat, come se dovesse uscire per una passeggiata", ha raccontato il sindaco di Moncalieri. "Speriamo che gli operatori che ne devono monitorare a distanza lo stato di salute trovino la linea libera ogni tanto...".

Un modo per arrivare al 4 maggio e alla possibilità di ricongiungersi coi propri cari, senza aver sofferto troppo la solitudine.