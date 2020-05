Sfiorata la tragedia al carcere di Torino: il personale di polizia penitenziaria salva un detenuto da un incendio

"Non si conoscono - prosegue Beneduci - le motivazioni del grave gesto posto in essere dal detenuto, uno straniero. Ma l'Osapp da tempo denuncia violente aggressioni, offese, sputi e altro nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria e invece anche oggi, solo grazie alla prontezza del medesimo personale non si è sfiorata una grave tragedia: in condizioni estreme gli agenti hanno portato a termine, con spirito di abnegazione e senso del dovere il proprio lavoro nonostante la gravissima penuria di personale e il grave sovraffollamento dell’Istituto penitenziario. Gli stessi agenti lavorano in condizioni estreme per mancanza di DPI oltre che in condizioni davvero difficili per il momento storico particolare, tanto che, ancora oggi, siamo in attesa che tutto il personale di polizia penitenziaria e la popolazione detenuta vengano sottoposti a tampone, richiesta già sollecitata dal mese di marzo, a tutela della salute dei nostri poliziotti penitenziari eroi silenti nel quotidiano".