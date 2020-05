Spaccio ai tornelli della metro di piazza Bernini: arrestato un pusher senegalese

Martedì pomeriggio, una pattuglia della polizia ha notato in piazza Bernini, vicino all'angolo con via Medici dove c'è l’imbocco della metropolitana, un italiano che, appena visti gli agenti, si è incamminato per le scale sotterranee, salvo poi risalire in superficie dopo pochi secondi.

L’uomo guardava nervosamente il cellulare come se stesse attendendo un messaggio. Ritenendo potesse trattarsi di un tossicodipendente in attesa del pusher, i poliziotti lo hanno tenuto d’occhio a distanza, fino a quando l’uomo non ha nuovamente le scale della fermata. Gli agenti lo hanno seguito e, in corrispondenza dei tornelli, lo hanno notato avvicinarsi a un altro uomo. Quest’ultimo, alla vista della polizia, è fuggito in direzione dell’uscita di via Medici, senza completare lo scambio pattuito (una dose di cocaina per la somma di 35 euro), ma lì si è trovato di fronte altri poliziotti, che lo hanno bloccato.

Il pusher, un ventitreenne di origine senegalese, ha opposto una forte resistenza al controllo e con una manovra fulminea, durante la fase del fermo, ha inghiottito qualcosa. Addosso nascondeva soltanto 135 euro in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato comunque arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Lui e l’acquirente sono stati anche sanzionati per la violazione delle disposizioni in merito alle misure di contenimento per il CoVid19.