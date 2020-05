Anche i pusher rispettano il distanziamento sociale: consegne solo entro 200 metri da casa [VIDEO]

Spacciatori di droga, ma con il rispetto delle prescrizioni contro il Coronavirus. Non fosse altro che per evitare controlli "scomodi" da parte delle forze dell'ordine. Questo non ha però salvato due giovani di 19 e 22 anni, di Caselle e di Cafasse e con precedenti penali, che sono finiti comunque sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri.





Per evitare guai (e multe), infatti, i due si erano messi a spacciare in questi mesi a non più di 200 metri dalle proprie case. Ma i militari della stazione di Caselle li hanno comunque bloccati per le verifiche legate alle restrizioni anti Covid.In auto nascondevano 90 grammi di marijuana e 1600 euro in contanti. Le successive indagini hanno permesso di individuare la base logistica della coppia di spacciatori, un garage a Cafasse dove i carabinieri hanno trovato 800 grammi di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish.