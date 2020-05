Coronavirus, via alla Fase 2. Tutto quello che si può fare (e non fare) da oggi a Moncalieri

E' finalmente arrivato il 4 maggio, il via della Fase 2. E a Moncalieri il sindaco Paolo Montagna ha fornito un decalogo per spiegare cosa è possibile fare (e cosa no) a partire da oggi.

Si potrà fare visita ai propri congiunti che vivono in Piemonte. Qui, per congiunti si intendono anche i fidanzati, le fidanzate, i compagni, le compagne. Non ancora gli amici. Durante la visita bisogna proteggersi con una mascherina e mantenere un metro di distanza. Si può tornare a fare attività sportiva e motoria, ma sempre a livello individuale. Anche distanti da casa, anche in bicicletta, sempre mantenendo il distanziamento sociale. Perché continua il divieto di assembramento: cioè più di due persone in gruppo (se non conviventi).E da oggi si potrà in ogni caso fare ritorno al proprio domicilio, anche in e da altra Regione.

Quindi, al fianco di motivi di salute e di lavoro, all’interno delle “necessità” si aggiungono come ragioni consentite per uscire, oltre alla spesa, visite a congiunti e attività sportiva e motoria individuale. Per quanto riguarda la famosa autocertificazione, può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali e che il modulo è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche solo con il tesserino o simili.

A Moncalieri, da oggi, riapre il Parco delle Vallere. Apertura dalle 8 alle 18, solo passaggio ciclopedonale. All’interno del Parco, rimangono chiusi le 2 aree gioco bimbi, aree cani e fontane, cascina e noleggio bike.

Tutti gli altri giardini e aree, nonché la aree cani, resteranno chiusi. Su tutte queste aree chiuse domani partiranno invece con due interventi: il taglio del verde e la sanificazione generale di tutte le aree verde e le aree bimbi. Riapriremo l’11 maggio tutte le aree in sicurezza e, quando il governo darà il via libera, anche le aree bimbi. L’11 maggio riapriranno anche gli orti urbani.

Al cimitero, da ieri è in corso una opera di sanificazione e pulizia degli ingressi e dei vialetti che durerà anche domani: da mercoledì 6 maggio i cimiteri torneranno aperti, grazie al contributo di Protezione Civile, che aiuterà al controllo degli ingressi. Sempre con la raccomandazione di mantenere le distanze e con obbligo di mascherina.

Inoltre, la sosta gratuita prosegue e durerà fino al 31 maggio. L’accesso al Comune sempre nelle modalità attuali (con appuntamento telefonico e per pratiche indifferibili e urgenti). Per quanto riguardia i centri diurni per disabili è atteso un protocollo regionale nei prossimi giorni che stabilirà i criteri per riaprire. Intanto, sono in corso le sanificazioni perché la città sia pronta appena sarà possibile riaprire questi centri.

Da oggi anche a Moncalieri è obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (mezzi di trasporto pubblico, esercizi commerciali) e quando non sia consentito mantenere la distanza di sicurezza. Sono esclusi bambini fino a sei anni e persone con forme di disabilità non compatibili con uso continuativo del dispositivo di protezione. Chi presenta sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi deve rimanere all’interno della propria abitazione.

Si potrà cambiare Comune, ovviamente per spostamenti legati alle motivazioni di lavoro, salute, urgenza e necessità (visite a congiunti e attività sportiva e motoria individuale compresi). Non si potrà uscire dalla Regione. E’ sempre consigliato e in alcune situazioni obbligatorio utilizzare la mascherina. Bisogna sempre mantenere il distanziamento sociale.

Si può andare nelle seconde case? No, se non per manutenzioni, ma con spostamento individuale e rientro in giornata.

Si può fare la spesa in un altro Comune? Si, ma in ogni caso consiglio di rimanere nelle bellissime attività della nostra bellissima Moncalieri

Si può andare in due a fare la spesa? No, sempre uno per nucleo familiare

Si può fare una passeggiata? Si, ma solo per spostamenti legati a motivazione di lavoro, salute, urgenza e necessità (visite a congiunti e attività sportiva e motoria individuale compresi).

Si può uscire con i figli minori per attività motorie o sportive? Si

I conviventi possono fare sport insieme? Si

E poi ripartono tutti i cantieri, pubblici e privati, riparte il settore manifatturiero, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati. E’ consentita la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Per l’asporto obbligo di prenotazione, e di mascherina e distanziamento sociale di 2 metri al ritiro del prodotto (l’asporto è consentito dalle ore 6 alle 21).