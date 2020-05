Doppio arresto contro lo spaccio di Droga, tra il parcheggio Fossata Rebaudengo e i giardini della piscina Parri

Non si placa la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti anche in queste settimane di restrizioni per contrastare il Coronavirus. Nei giorni scorsi, gli agenti delle Pegaso, i motociclisti della Squadra Volanti della Polizia, hanno effettuato un servizio di controllo antispaccio nei pressi del Parco Sempione, compresi i parcheggi della Stazione Fossata/Rebaudengo.



Proprio qui hanno notato una persona con un comportamento sospetto mentre si trovava a bordo di autovettura: l’uomo, un cittadino italiano 36enne, è stato controllato e ha consegnato spontaneamente un involucro con 0,4 grammi di cocaina. Nelle sue tasche, inoltre, aveva 260 euro in contanti. L'uomo sperava di cavarsela col sequestro della sostanza ed una denuncia. Ma la perquisizione effettuata presso il suo domicilio ha consentito di trovare, all’interno del comodino della camera da letto, due panetti di hashish, per un peso loro di 185 grammi. Nello stesso cassetto del comodino gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino digitale di precisione ed un coltello di grosse dimensioni utilizzato per tagliare la sostanza (lama ancora sporca di residui di hashish). Per lui, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti oltre alla sanzione per il mancato rispetto delle norme previste per la prevenzione della diffusione del CoVid19.

E nei guai è finito anche - ai giardinetti delle piscine Parri di Torino, dall'altra parte della Città - un altro spacciatore di 24 anni. Il malvivente aveva una busta con la droga nascosta all’interno di un tubo posizionato nel terreno; era lì che i pusher si "servivano" prendendo man mano le singole dosi da consegnare agli acquirenti, in modo tale da correre rischi minori in caso di controllo da parte delle forze di polizia.



Ma i poliziotti, la scorsa notte intorno alle 2, si sono accorti dei movimenti sospetti compiuti dallo spacciatore e sono intervenuti subito dopo la cessione di un ovulo di crack ad un cittadino italiano per la somma di 20 euro. Hanno fermato il pusher - senegalese irregolare con precedenti specifici a carico - e nelle sue tasche oltre i 20 euro appena presi hanno trovato altri 150 euro in banconote di piccolo taglio. Ispezionando la zona dove erano stati visti armeggiare lui ed altri pusher, ormai distanti, gli agenti hanno rinvenuto una busta in plastica nascosta: al suo interno, ben 901 dosi di crack, per un peso complessivo di 360 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro mentre il ventiquattrenne senegalese è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacente in concorso.

Solo nelle ultime 24 ore sono 15 gli arresti effettuati dal personale della Polizia di Stato dell'UPG e dei Commissariati cittadini e sezionali per reati contro la persona, il patrimonio ed inerenti agli stupefacenti. A questi si aggiungono i 3 cittadini stranieri, 2 ghanesi ed 1 marocchino, denunciati ieri sera per la rissa in Corso Giulio Cesare.