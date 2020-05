Take away, disponibile il modello di comunicazione per la ristorazione d'asporto a Torino

Da sabato 9 maggio, dalle 6 alle 21, a Torino sarà nuovamente consentito il take away. La data di ripartenza della ristorazione per asporto è stata stabilita dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Bar, pub, ristoranti, pizzerie, oltre a pastifici, gastronomie, rosticcerie, pizze al taglio, friggitorie, kebab, pasticcerie, gelaterie ed esercizi per i quali è prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo, potranno attivare il servizio di asporto inviando una semplice comunicazione al Comune (all’indirizzo mail comunicazione.asporto@comune.torino.it), che ha predisposto un apposito modulo reperibile a questo link, che dovrà essere conservato nell'esercizio.

I titolari di tali attività dovranno rispettare le disposizioni del dpcm del 26 aprile 2020 (divieto di consumare prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi) oltre alle seguenti ulteriori indicazioni:in attesa dell'ingresso, la distanza minima in coda dovrà essere di 2 metri; il ritiro dei prodotti precedentemente ordinati dovrà avvenire in base ad appuntamenti dilazionati nel tempo (per evitare assembramenti all'esterno) e nel locale sarà consentita la presenza di un solo cliente alla volta che dovrà fermarsi per il tempo strettamente necessario alla consegna.

Sia i clienti, sia il personale di servizio dovranno indossare sempre la mascherina e mantenere una distanza minima di due metri.