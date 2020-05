Al via a Nichelino le attività della nuova rsa Debouché-Miraflores: accoglierà 180 pazienti covid in regressione

Un'ulteriore buona notizia per tutti coloro che sono stati colpiti dal coronavirus e risiedono nella cintura sud di Torino.

Come annunciato ad inizio del mese scorso, a Nichelino il nuovo complesso del gruppo Gheron in via Rita Levi Montalcini, costituito dalle due Rsa Debouchè e Miraflores, è stato portato a termine e da oggi è operativo quale Hub ospedaliero per l’accoglienza di 180 pazienti Covid-19, in fase di regressione della malattia.

Sono pazienti con un quadro clinico compatibile con la gestione in una struttura socio sanitaria, provenienti da reparti internistici, dimissibili in quanto con comorbilità stabilizzate, con necessità eventualmente di ossigenoterapia continuativa. I posti letto messi a disposizione dalle due Rsa possono essere utilizzati sia dall’Asl To5, sia da altre Aziende Sanitarie Locali.

Il presidio sorge su un’area di circa 5.000 metri quadrati e consta di 6 piani fuori terra con un seminterrato dedicato a magazzini e parcheggi per il personale. Le nuove strutture saranno gestite con personale sanitario adeguatamente formato per questa particolare patologia che lavorerà indossando i Dispositivi di Protezione Individuale necessari. Una parte del personale è stato già selezionato e altro personale è in fase di formazione e sarà presto inserito, al momento dell’ingresso dei pazienti.

Il Gruppo Gheron è già presente sul territorio di Nichelino con la Rsa San Matteo, che aveva aperto alle fine del 2017, purtroppo passata alla cronaca (al pari di altre realtà analoghe) per i 20 morti registrati nelle settimane scorse, causa coronavirus.