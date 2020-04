A Nichelino due nuove rsa diventano ospedali per pazienti covid

Dovevano nascere a giugno, ma la conclusione dei lavori verrà anticipata a fine aprile per trasformare le due nuove rsa di Nichelino in ospedali per accogliere pazienti covid in fase di guarigione.

L'annuncio è stato dato oggi dai responsabili del Gruppo Gheron, che già gestisce la casa di riposo San Matteo (inaugurata nel dicembre 2017), che purtroppo in questi giorni ha visto molti anziani risultare prima positivi e poi perdere la vita a seguito del coronavirus. Non si tratta della prima iniziativa da parte del Gruppo, visto che aveva già destinato due interi reparti (per un totale di 120 posti) delle nuove rsa Chiabrera34 e D’Azeglio all’accoglienza di pazienti provenienti dai nosocomi torinesi.

Il nuovo complesso di via Debouchè a Nichelino, costituito da due rsa (Debouché e Miraflores), in fase di ultimazione e che avrebbe dovuto aprire il prossimo giugno con 180 posti letto destinati all’accoglienza di persone anziane, aprirà con largo anticipo, già a fine aprile e sarà totalmente riconvertito ad accogliere pazienti Covid-19, in fase di regressione della malattia.

‘’Alla richiesta pervenuta dall’ASL Torino 5 di dedicare le nuove strutture in fase di ultimazione a Nichelino, quali HUB ospedalieri per pazienti Covid-19, abbiamo aderito senza esitazioni’’, ha dichiarato l’ad del Gruppo Sergio Bariani. ‘’In questo momento storico, la nostra mission che si riassume da sempre in “Ci prendiamo cura delle persone’’, si amplifica e abbraccia la popolazione intera, non solo le persone più fragili, così duramente colpita dal contagio del Coronavirus”.



"Ringrazio per la disponibilità di Gruppo Gheron e i vertici dell'ASL TO5 per aver condiviso di destinare le strutture di via Debouchè ai pazienti in fase di guarigione per Covid-19. In questo momento, la collaborazione e la sinergia tra gli attori in campo possono fare la differenza nell'affrontare questa crisi sanitaria, dando la massima assistenza ai malati", ha detto il Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.