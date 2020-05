Nasce A&T365, dedicato agli imprenditori che hanno necessità di capire come ripartire

Le imprese italiane hanno nella Fase 2 la necessità di interpretare correttamente il processo di ripresa dopo il lockdown. Per questo A&T - Automation & Testing, la Fiera dedicata a innovazione, competenze e tecnologie 4.0 per le PMI, ha deciso di contribuire alla ripartenza del Sistema Paese lanciando il Manifesto delle «quattro I» - Impresa, Innovazione, In-Formazione, Incontro.

L'industria italiana, soprattutto la piccola e media, ha bisogno di capire l'evoluzione dei propri segmenti di mercato, di ricostruire la propria filiera, di avere indicatori sullo sviluppo e supporto sulla stabilità economica, per poter ritornare a competere in modo sostenibile. Le tecnologie daranno una grande mano, ma da sole non bastano, servono linee guida e un processo continuo e aggiornato di comunicazioni chiare, sia per la riorganizzazione produttiva, sia per garantire la sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo sarà fondamentale puntare a una politica industriale inclusiva dove i più importanti attori del mondo dell'impresa, della ricerca, dell'università facciano squadra insieme.

A&T, player di riferimento nel mondo degli eventi fieristici su innovazione e competenze 4.0, intende supportare chi fa impresa, promuovendo A&T365, un progetto di comunicazione concreto e altamente qualificato, attraverso l'organizzazione di round table, di webinar specialistici e la veicolazione di contenuti studiati per aiutare le aziende a non sbagliare un colpo, perché in questa delicata fase, ogni errore diventa letale.

Uno sforzo importante che coglie un'indicazione preziosa lasciata dalla crisi Covid-19: UNITI SI VINCE! Partendo dal Manifestoche ha visto l'adesione di importanti player del mondo dell'Impresa, dell'Università e della Ricerca, A&T accompagnerà l'eccellenza imprenditoriale italiana sino alla prossima edizione della Fiera, in programma dal 10 al 12 febbraio 2021 all'Oval Lingotto di Torino.

“L'emergenza sanitaria ha provocato un arresto cardiocircolatorio di tutto il sistema economico e industriale mondiale – ha dichiarato Luciano Malgaroli, Ceo di A&T – È evidente che ci aspetta un periodo complicato, l'Italia è un partner commerciale fondamentale non solo per l'Europa, ma anche per l'America e il Sud Est Asiatico. Questo non toglie che anche nel nostro Paese la ripresa sarà lenta, le imprese, soprattutto le PMI, saranno in difficoltà su tanti fronti, non ultimo un possibile processo di riconversione produttiva. Per questo, come Fiera di riferimento nelle tecnologie e competenze 4.0, abbiamo pensato di mettere a disposizione il nostro Know-how per contribuire alla ripartenza attraverso un progetto di comunicazione inclusivo".

"Dobbiamo ragionare in modo sistemico e pratico: ecco perché lanciamo un Manifesto che mette insieme quattro parole chiave centrali secondo noi per resistere a questa crisi: IMPRESA, INNOVAZIONE, IN-FORMAZIONE E INCONTRO. Vogliamo aiutare concretamente la manifattura italiana a riprendersi, per questo servono indicazioni chiare, raccontate da esperti e fruibili da tutti".

"Attraverso questo progetto che abbiamo definito A&T365 vogliamo essere al fianco delle PMI e supportarle da oggi sino al nostro prossimo evento di Febbraio 2021 attraverso round table, webinar specialistici e informazioni puntuali. Supereremo questo periodo e torneremo più competitivi che mai".