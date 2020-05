I torinesi Matt&Bise: maratona benefica non stop "Contiamo fino a 100.000" in favore della Croce Rossa Italiana

Matt & Bise, con l’aiuto di Manfredi Simonetti, hanno deciso di fare il loro primo live streaming sul canale YouTube che vanta oltre 2,5 milioni di iscritti. E lo faranno proprio in questo momento delicato, perché questo vuole essere il loro modo di dire “grazie!” e soprattutto di dare un aiuto concreto a chi ci ha aiutati e continua a farlo.

I ragazzi, famosi per le challenge, hanno pensato di farne una davvero da pazzi: contare fino a 100 mila. Pensate sia facile? iniziate a contare!

“Dall’inizio della quarantena ci sono dirette ovunque sul web. Ci siamo detti: “Ne facciamo una grossa grossa grossa?” Così abbiamo deciso di fare la nostra prima diretta, ma senza focalizzarci sul parlare delle cose negative di questo momento assurdo… Non sarebbe stato il nostro stile. Il nostro stile è ‘fare cavolate’ ma farle con tutto l’impegno e la determinazione che ci vogliono per raggiungere un obiettivo. Abbiamo la fortuna di poter essere seguiti da così tante persone, e dai grandi poteri derivano grandi responsabilità! Così abbiamo deciso di cogliere questa occasione per provare a dare il nostro contributo”.

Matt & Bise rimarranno infatti in diretta senza fermarsi fino a quando non avranno finito di contare.

Ad aiutarli nell’impresa interverranno vari amici influencer, youtuber e tanti ospiti del mondo dello spettacolo, che ‘daranno i numeri’ insieme a loro.

Fra i primi ad aver dato la propria adesione alla folle impresa, Francesco Sole, Maryna, Sespo & Rosalba, Gabriele Vagnato, Roberryc, Tommaso Zorzi, Er Faina, i The Show, Tony (iPant’s), Riccardo Dose, Leonardo Decarli, I Sansoni, Hmatt, Anima, Iconize, Stepny, Il Pancio, Klaus, Enzuccio, Murry, Luka e Katy, Cecilia Cantarano, Ricky (Casa Surace), Tuzzo e Susi, Denis Dosio, Greta Menchi, Memi Henger e Lucas Peracchi, Matteo Diamante, Yuri Pennisi, Soldi Spicci, Federico Gardenghi.

Ma anche personaggi d’eccezione come Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Rudy Zerbi, Paolo Ruffini, Bebe Vio, Diana Del Bufalo, Sergio Sylvestre, Enzo Salvi, Giorgio Vanni, Alviero Martini, Shade, Alfa, Michele Wad.

Ma anche Nino: lui non è famoso, ma quelli come lui dovrebbero esserlo. Nino infatti è un volontario del 118, i primi che vengono in nostro soccorso e ai quali questa challenge è dedicata.

Sì perché Matt & Bise apriranno una speciale campagna su Tiltify, la piattaforma #1 per il “livestram fundraising” che ha fra i suoi enti beneficiari accreditati proprio la Croce Rossa Italiana: il link della campagna apparirà durante tutto il corso della maratona dei ragazzi, che inviteranno i loro followers a donare! L’intero ricavato sarà accreditato in tempo reale alla CROCE ROSSA ITALIANA.

Con l’aiuto di una squadra a distanza - da Roma (Giulio Fattori), dalla Sicilia (ATOM), da Milano (Newtopia) - coordinata da Manfredi Simonetti, Matt & Bise sono pronti ad affrontare questa impresa!

Vi aspettano sul loro canale YouTube venerdì 8 maggio a partire dalle 12. Non lasciateli soli, contano (contano, contano, contano…) su di voi!