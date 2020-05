A Torino cibo gratis per cani e gatti delle famiglie in difficoltà

Continua in questi giorni la distribuzione del cibo per gli amici a 4 zampe, alle associazioni e famiglie in difficoltà residenti a Torino e nella provincia torinese.

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile ricorda, che per le richieste, sono disponibili due canali:

· Per le famiglie in situazione di difficoltà (anziani, famiglie in quarantena, privati), potranno fare richiesta al numero di telefono 346 - 4705800

· Per quanto riguarda i canili ed i gattili gestiti dalle Associazioni di volontariato che siano in uno stato di emergenza, le stesse potranno inviare una mail a stampa@coordtorino.org, specificando il numero e la tipologia di animali gestiti.

Il cellulare sarà attivo tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 17,30 e fino ad esaurimento del materiale disponibile.