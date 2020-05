I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a Bussoleno, località Tornate, per l'incendio di un un edificio ora in disuso ma nel passato adibito ad uffici della cava di San Basilio, famosa per l'estrazione dello gneiss.

Sul posto la squadra "91" di Susa e quella dei volontari di Borgone. Le operazioni sono coordinate dal r.o.s. responsabile operazioni soccorso.