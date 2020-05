Collegno, partita la distribuzione delle mascherine fornite della Regione

È partita la distribuzione delle mascherine alla cittadinanza. Dal 6 maggio la città di Collegno ha iniziato a distribuire i dispositivi di protezione forniti dalla Regione Piemonte. Organizzata dai dipendenti comunali e svolta dai volontari della Protezione Civile di Collegno, la consegna del primo lotto, composto da 10mila mascherine fornire dll Regione, ossia il 20% delle circa 50mila previste, è partita da Savonera e in questi giorni proseguirà sul resto del territorio cittadino.

I volontari della Protezione Civile hanno dunque consegnato è inserito all'interno delle buche delle lettere una busta per ogni famiglia, al cui interno sarà possibile trovare una mascherina per ogni componente del nucleo familiare.